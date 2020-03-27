Травников: две новосибирские спортивные команды не могут вылететь из Киргизии

27.03.20 12:50

© РИА Новости. Владимир Сергеев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области принимают меры, чтобы вернуть из Киргизии спортивные команды по плаванию и легкой атлетике, сообщил губернатор Андрей Травникова журналистам в пятницу.

"Сегодня на особом контроле ситуация с вывозом группы спортсменов, всего 42 человека, дети и взрослые, находятся в Киргизии, не смогли вылететь в связи с отменой рейсовых маршрутов. Ситуация под контролем, никакой угрозы ни для детей, ни для взрослых нет", - сказал он.

По словам губернатора, с правительством Киргизии ведутся переговоры об организации чартерного рейса.

"Сегодня рассматриваются две даты, понятно, что они требуют согласования с властями Киргизии. Ближайшая возможная дата - это 30 марта, запасная дата - 5 апреля", - сказал он.