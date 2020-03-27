Еще 13 тыс. коек готовятся для заболевших коронавирусом в РФ

27.03.20 13:01

© РИА Новости. Павел Львов

27 марта. Interfax-Russia.ru - В российских медицинских учреждениях переводятся в состояние готовности 13 тыс. коек для заболевших коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"13 тысяч коек по стране уже переводятся в состояние готовности для приема пациентов, общее же количество при развертывании фактически увеличивается в два раза", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Министр добавил, что с учетом новых клинических рекомендаций сформирована потребность в лекарственных препаратах. "Соответственно плановые потребности размещаются сегодня у производителей, большинство из них - отечественные", - добавил он.

Также Минздравом организована система мониторинга тяжелых пациентов.

"Мы сегодня организовали полностью систему мониторинга всех тяжелых пациентов и средней степени тяжести, которые находятся в медицинских организациях", - сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, "на реанимационных койках заслуживают внимания пациенты, которых консультируют сегодня ведущие специалисты страны, таких пациентов восемь".

"Каждый пациент получает плановую консультацию", - сказал Мурашко, добавив, что этих пациентов консультируют ведущие специалисты реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова со своей стороны добавила, что коронавирус распространяется в России спокойными темпами, взрывной рост числа заболевших не наблюдается.

"Эпидемическая ситуация в РФ развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста", - сказала она на заседании по борьбе с коронавирусом.

Она также сообщила, что две трети из контактировавших с заражёнными COVID-19 оказались абсолютно здоровы.

"Из 15 тысяч контактных, которых мы пронаблюдали, остаются под наблюдением 10 тысяч, а пять тысяч благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровы", - сказала она.

По состоянию на пятницу, количеству заболевших COVID-19 в РФ составило 1036 человек. Трое пациентов скончались.