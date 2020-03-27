Глава Минобрнауки Фальков призвал студентов сидеть дома

27.03.20 13:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал студентов российских вузов не собираться вместе и провести объявленную президентом нерабочую неделю дома.

"Мы понимаем, что каникулы воспринимаются зачастую как возможность выйти в люди, показать себя, ну и мы понимаем: кровь горячая, молодая у многих, свободное время используется... Основные форматы проведения свободного времени всем известны. Так вот, здесь надо все-таки понимать, что самоизоляция критично важна и жизненно необходима", - сказал Фальков на в пятницу заседании рабочей группы Минобрнауки России по организации образовательной деятельности в условиях коронавирусной инфекции.

Министр также призвал ректоров вузов и авторитетных преподавателей, профессоров разъяснить студентам важность мер профилактики и стать положительным примером для учащихся.

Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены указом президента РФ нерабочими. Вузы в эти дни прекратят занятия даже в удаленном формате. Преподавателям, у которых появится свободное время, сказал Фальков, также рекомендовано самоизолироваться и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.