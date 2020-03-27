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27.03.20 13:19
"Карантинные" выплаты московским пенсионерам приходят автоматически
"Пенсионеры старше 65 лет получат средства на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и прочие социальные выплаты", - говорится в сообщении.
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы просит граждан быть внимательными.
"Если звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками ведомства или банка и просят назвать номер счета для перечисления денег, то нужно быть осторожными - это мошенники", - говорится в рекомендациях мэрии.
В случае если пенсионер не получил выплаты, значит отдел соцзащиты не располагает сведениями о реквизитах его счета, отмечают в департаменте.
"Для таких граждан выплата будет оформляться в индивидуальном порядке. Для этого нужно обратиться в кол-центр, позвонив по телефону: +7 (495) 870-45-09, и оставить свои контактные данные", - отмечается в сообщении.
После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства и оформят все необходимые документы дистанционно.
С 26 марта по 14 апреля в Москве в соответствии с указом мэра Сергея Собянина вводится режим обязательной самоизоляции для пожилых старше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичам старше 65 лет и хронически больным будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей, из которых 2000 рублей - авансом, еще 2000 рублей - после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.
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