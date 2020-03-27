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27.03.20 13:22
В Петербурге проверили на COVID-19 более 25 тыс. человек
"По состоянию на 27 марта с 1 марта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в городе Санкт-Петербург" провело 25 653 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - сказал собеседник.
Лаборатория центра обеспечена диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными научным центром "Вектор".
Жителям города напоминают, что при наличии симптомов ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк, затрудненное дыхание) они могут пройти обследование на наличие Covid-19. Для этого необходимо обратиться по телефону в поликлинику своего района. Для проведения теста требуется полис ОМС.
По данным оперативного штаба, в Боткинской инфекционной больнице находятся 22 пациента с Covid-19 - 20 жителей Петербурга и двое жителей Ленинградской области. Выписано после выздоровления шестеро петербуржцев. Более 300 пациентов с подозрением на новый коронавирус находятся в стационаре.
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