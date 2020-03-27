Анализы на COVID-19 начали брать в аэропорту Красноярска

27.03.20 13:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Медработники начали брать анализы для исследования на коронавирус у пассажиров аэропорта "Красноярск", прибывших из-за границы, сообщает в пятницу пресс-служба авиапредприятия.

"С сегодняшнего дня, 27 марта, в аэропорту Красноярск у всех, кто возвращается из стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, берут анализы на обнаружение Covid-19", - говорится в сообщении.

В аэропорту просят пассажиров выполнять требования медработников, сохранять спокойствие и не торопиться.

В настоящее время все рейсы за рубеж из Красноярска отменены из-за пандемии Covid-19. При этом самолеты продолжают вылетать в другие страны, чтобы вернуть российских граждан на родину, уточняют в пресс-службе.