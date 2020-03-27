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27.03.20 13:28
Роспотребнадзор: в РФ проведено 250 тыс. тестов на коронавирус
"В центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации Роспотребнадзора и в государственных лабораториях медицинских организаций в субъектах России обследовано 192 824 человека, проведено 249 960 исследований", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
На сегодняшний день в России зарегистрировано пять отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, добавили в Роспотребнадзоре. Все они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.
"Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. Российские тест-системы не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", - сообщает пресс-служба.
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