Роспотребнадзор: в РФ проведено 250 тыс. тестов на коронавирус

27.03.20 13:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 250 тыс. единичных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в российских лабораториях, общее число обследованных - 192,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации Роспотребнадзора и в государственных лабораториях медицинских организаций в субъектах России обследовано 192 824 человека, проведено 249 960 исследований", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

На сегодняшний день в России зарегистрировано пять отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, добавили в Роспотребнадзоре. Все они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

"Данные подтверждены как с использованием живого вируса при лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. Российские тест-системы не уступают по чувствительности и специфичности мировым аналогам", - сообщает пресс-служба.