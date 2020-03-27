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27.03.20 13:34
Туристов, прибывающих сейчас в Сочи, изолируют в гостиничных номерах
"С 28 марта по 5 апреля запрещено бронирование и заселение гостей (даже по ранее сделанным броням)", - отмечается в документе, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Юг".
Исключением являются только те туристы, которые в настоящее время уже находятся в пути. Их заселение проводится строго по предъявлению железнодорожного или авиабилета с датой выезда "ранее 27 марта".
"В этом случае гости обязательно должны быть изолированы", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, все точки питания в гостиницах должны быть закрыты, в том числе шведские линии. "Питание гостей может осуществляться только с доставкой в номер", - говорится в сообщении.
Бронирование мест отелям разрешено осуществлять не ранее 1 июня.
Нарушителям грозит наказание в соответствии с законом, вплоть до приостановки работы заведения сроком до трех месяцев.
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