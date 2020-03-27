В Кремле считают преждевременным говорить о продлении нерабочих дней в стране

27.03.20 13:35

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Говорить о продлении нерабочих дней стране в связи с коронавирусом пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу ему напомнили о заявлении заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о возможности продления нерабочей недели, объявленной главой государства. В связи с этим Пескова спросили, рассматривается ли в Кремле возможность ее пролонгации в случае пика заболеваемости вирусом.

"Во-первых, еще выходные не наступили, сегодня рабочий день, пятница. И давайте сначала наступят, и мы будем смотреть за динамикой распространения заболеваемости. То есть пока преждевременно говорить что-то про федеральный уровень," - сказал Песков.

Он подтвердил, что решение будет приниматься, исходя из ситуации.

Говоря о фейковых новостях, которые распространяются в соцсетях по поводу коронавируса, Песков отметил, что в Кремле согласны с необходимостью серьезного наказания за информационные "утки".

"Это абсолютно правильно в такой ситуации. Распространение информационных "уток" или фейков сейчас воспринимается особенно болезненно и совершенно не нужным образом нагнетает обстановку. В таких ситуациях это должно караться по закону", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Нам неизвестно о каких-то случаях, когда палка перегибается (правоохранительными органами - ИФ)". "Если вы назовете конкретные случаи, можно будет с ними разобраться", - сказал пресс-секретарь президента.

Таким образом он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что правоохранительные органы "перегибают палку", штрафуя, согласно сообщениям, на серьезные суммы людей, которые делятся на тему коронавируса своими соображениями ли сомнениями.

Комментируя сообщения о назначении штрафа в 30 тыс. россиянке, которая поделилась в своем аккаунте "информацией от знакомых о том, что в регионе, вероятно, больше заболевших, чем по официальным данным", Песков уточнил: открытый или закрытый аккаунт был у оштрафованной.

"Любой открытый аккаунт - это распространение информации, поэтому это (штраф) абсолютно оправданные действия. Наверняка, речь не идет о закрытом аккаунте, где она со своими родственниками делилась слухами", - пояснил он.

На вопрос, уместны ли штрафы за сообщения, которые люди в мессенджерах отправляют своим знакомым, представитель Кремля сказал: "Дайте конкретные случаи, мы с ними разберемся".