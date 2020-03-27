Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом

27.03.20 13:40

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Случаи заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания.

"Мне известно об одном случае, то есть я могу подтвердить один. О втором мне неизвестно", - сказал Песков.

По словам Пескова, этот сотрудник "с президентом не контактировал".

Отвечая на вопрос, поменял ли Путин свои личные привычки в связи с распространением коронавируса, Песков сказал: "Речь идет о дополнительных превентивных мерах, те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно применять, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика".

Песков напомнил, что рабочий график президента, "хоть и не изобилует большим количеством публичных мероприятий, но тем не менее президент продолжает работать".

"Президент просто не может прекратить (работать)", - сказал Песков.

Он отметил, что "принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нескольких сотрудников администрации президента и управления делами президента выявлено заболевание коронавирусом.