|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.03.20 13:40
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом
"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания.
"Мне известно об одном случае, то есть я могу подтвердить один. О втором мне неизвестно", - сказал Песков.
По словам Пескова, этот сотрудник "с президентом не контактировал".
Отвечая на вопрос, поменял ли Путин свои личные привычки в связи с распространением коронавируса, Песков сказал: "Речь идет о дополнительных превентивных мерах, те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно применять, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика".
Песков напомнил, что рабочий график президента, "хоть и не изобилует большим количеством публичных мероприятий, но тем не менее президент продолжает работать".
"Президент просто не может прекратить (работать)", - сказал Песков.
Он отметил, что "принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нескольких сотрудников администрации президента и управления делами президента выявлено заболевание коронавирусом.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket