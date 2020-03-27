Не желавшая лечиться москвичка с коронавирусом госпитализирована в Сочи

27.03.20 13:47

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции Сочи помогли медикам препроводить в инфекционную больницу города москвичку с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

"В дежурную часть УВД города Сочи поступило сообщение о том, что на территории города находится гражданка, которая недавно прибыла из-за границы и отказывается выполнять требования медицинских работников", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в пятницу.

Сотрудники полиции оперативно выехали по месту проживания пациентки. После переговоров со стражами порядка женщина была госпитализирована.

Как сообщалось, москвичка приехала в Сочи переждать пандемию коронавируса после своей поездки в Лондон. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у нее анализ на коронавирус, экспресс-тест показал положительный результат. Женщину госпитализировали в инфекционную больницу Сочи, однако врачи отпустили ее домой на режим самоизоляции. Тем временем анализ подтвердил у нее коронавирусную инфекцию.

Женщина заперлась в своем доме в Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи (территория нового городского округа Сириус) и не желала открывать дверь медикам и правоохранителям.