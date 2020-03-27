Отели и гостиницы Адыгеи приостанавливают заселение по указу главы республики

27.03.20 14:12

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ, ужесточающий меры режима повышенной готовности в республике из-за угрозы распространения коронавируса и ограничивающий работу гостиниц, следует из текста указа, опубликованного на официальной странице главы республики в инстаграме.

"Гостиницам и иным средствам размещения, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих услуг", - сказано в тексте указа.

Кроме того, указ предписывает ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным, буфетам и другим местам общественного питания приостановить оказание услуг за исключением обслуживания на вынос.

Также вводится режим самоизоляции для пенсионеров, проживающих в республике

"Ввести с 30 марта режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, либо в иных помещениях", - уточняется в релизе.

Как сообщил на своей странице в инстаграме глава Каменномостского сельского поселения Владимир Петров, сотрудникам ГИБДД Майкопского района дано поручение останавливать иногородний транспорт для проверки цели визита с рекомендацией вернуться домой, если они едут на отдых в Адыгею.

"Рекомендуем владельцам и директорам гостиниц и гостевых домов сегодня же оповестить об этом (Указе главы республики- ИФ) лиц, забронировавших отдых в ваших гостиницах с сегодняшнего дня, предупредить об отмене и переносе отдыха до особого указания", - написал Петров.