В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
27.03.20 14:16

Зоомагазины ждут от властей разъяснений о порядке работы на следующей неделе

Фото "Интерфакса"
27 марта. Interfax-Russia.ru - Российские зоомагазины ждут от властей дополнительных разъяснений, смогут ли они работать на "длинных выходных", и просят не закрывать их.

"Ситуация неопределенная и опасная", - сказал "Интерфаксу" директор по развитию бизнеса сети зоомагазинов "Четыре лапы" Дмитрий Цыпин, отвечая на вопрос, смогут ли зоомагазины продолжить работу с 28 марта по 5 апреля.

"Надеемся, что решение или разъяснение по работе зоомагазинов будет сегодня", - отметил он.

По его словам, согласно действующему законодательству РФ, зоомагазины относятся к такой же продуктовой рознице, как и обычные супермаркеты. При этом в большинство из них есть еще и ветеринарные аптеки с соответствующей лицензией.

"Мы реально можем столкнуться с дефицитом ветпрепаратов и лечебных кормов, которые не продаются в обычных супермаркетах. Что касается ветклиник, то далеко не в каждой есть магазин, и единицы обладают лицензией на продажу ветпрепаратов", - сказал Цыпин.

Он также отметил, что ветклиники обладают очень узким ассортиментом и не способны выдержать массовый спрос. В обычное время через них продается не более 0,5% от общего объема зоотоваров.

"Сейчас из-за ранней весны начинается сезон блох и клещей, а при нехватке препаратов для обработки кошек и собак нам реально грозит эпидемия", - считает Цыпин.

"Мы не понимаем, что будет с животными, если государство примет решение закрыть зоомагазины. Надеемся, что будет разумное решение. В Ленобласти, например, уже отказались от закрытия зоомагазинов", - добавил он.

Онлайн-магазины и доставка также не решат проблему: на этот канал приходится до 5% рынка товаров для животных в России, а инфраструктура интернет-магазинов также не рассчитана на массовый спрос, считает эксперт.

При этом спрос на доставку в сети "Четыре лапы" уже вырос.

"Четыре лапы" - крупнейшая, по собственным данным, сеть зоомагазинов в России, которая объединяет 272 торговые точки и онлайн-магазин.

Во всех магазинах "Четыре лапы" принимаются меры безопасности: проводится дезинфекция, сотрудники обеспечены антисептиками, масками и перчатками, добавил директор по развитию сети.

Ранее российские предприятия зообизнеса (Союз предприятий зообизнеса и информационно-издательский центр "Зооинформ") обратились к правительству РФ и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины во время карантинных мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.

В соответствии с указом мэра Москвы, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "необходимым распространить на все регионы ограничительные меры, которые приняты в Москве и Подмосковье, они касаются прежде всего развлечений и досуга".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.20 14:43
Резкое похолодание надвигается на Москву
.
  27.03.20 14:33
Роспотребнадзор: более 90 тыс. человек в Москве проверены на коронавирус
.
  27.03.20 14:07
Рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек закрываются в Москве на 9 дней
.
  27.03.20 13:40
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом
.
  27.03.20 13:19
"Карантинные" выплаты московским пенсионерам приходят автоматически
.
  27.03.20 12:24
Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 703 человек
.
  27.03.20 12:10
Ушедших на карантин столичных бизнесменов освободят от арендной платы
.
  27.03.20 11:51
Мосгорсуд еще на три месяца оставил в СИЗО братьев Магомедовых
.
  27.03.20 11:43
Количество умерших пациентов с COVID-19 в РФ увеличилось до 3 человек
.
  27.03.20 11:08
Собянин открыл новый участок Некрасовской линии метро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket