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27.03.20 14:16
Зоомагазины ждут от властей разъяснений о порядке работы на следующей неделе
"Ситуация неопределенная и опасная", - сказал "Интерфаксу" директор по развитию бизнеса сети зоомагазинов "Четыре лапы" Дмитрий Цыпин, отвечая на вопрос, смогут ли зоомагазины продолжить работу с 28 марта по 5 апреля.
"Надеемся, что решение или разъяснение по работе зоомагазинов будет сегодня", - отметил он.
По его словам, согласно действующему законодательству РФ, зоомагазины относятся к такой же продуктовой рознице, как и обычные супермаркеты. При этом в большинство из них есть еще и ветеринарные аптеки с соответствующей лицензией.
"Мы реально можем столкнуться с дефицитом ветпрепаратов и лечебных кормов, которые не продаются в обычных супермаркетах. Что касается ветклиник, то далеко не в каждой есть магазин, и единицы обладают лицензией на продажу ветпрепаратов", - сказал Цыпин.
Он также отметил, что ветклиники обладают очень узким ассортиментом и не способны выдержать массовый спрос. В обычное время через них продается не более 0,5% от общего объема зоотоваров.
"Сейчас из-за ранней весны начинается сезон блох и клещей, а при нехватке препаратов для обработки кошек и собак нам реально грозит эпидемия", - считает Цыпин.
"Мы не понимаем, что будет с животными, если государство примет решение закрыть зоомагазины. Надеемся, что будет разумное решение. В Ленобласти, например, уже отказались от закрытия зоомагазинов", - добавил он.
Онлайн-магазины и доставка также не решат проблему: на этот канал приходится до 5% рынка товаров для животных в России, а инфраструктура интернет-магазинов также не рассчитана на массовый спрос, считает эксперт.
При этом спрос на доставку в сети "Четыре лапы" уже вырос.
"Четыре лапы" - крупнейшая, по собственным данным, сеть зоомагазинов в России, которая объединяет 272 торговые точки и онлайн-магазин.
Во всех магазинах "Четыре лапы" принимаются меры безопасности: проводится дезинфекция, сотрудники обеспечены антисептиками, масками и перчатками, добавил директор по развитию сети.
Ранее российские предприятия зообизнеса (Союз предприятий зообизнеса и информационно-издательский центр "Зооинформ") обратились к правительству РФ и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины во время карантинных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.
В соответствии с указом мэра Москвы, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что "необходимым распространить на все регионы ограничительные меры, которые приняты в Москве и Подмосковье, они касаются прежде всего развлечений и досуга".
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