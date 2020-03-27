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27.03.20 15:59
Минпросвещения РФ: основная волна ЕГЭ перенесена с 25 мая на 8 июня
"В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов - с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время", - заявил глава Минпросвещения, которого цитируют в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе Минпросвещения журналистам сообщили, что утром в пятницу Кравцов провел очередное совещание с региональными министрами образования в режиме конференц-связи, на нем поднимался, в том числе, и вопрос о ЕГЭ.
Информация о том, что ЕГЭ будет перенесено, появилась в неофициальном телеграм-канале ведомства, затем ее подтвердили в пресс-службе Минпросвщения.
В четверг замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) заявлял, что пока угрозы переноса основной волны ЕГЭ в России нет.
Досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта, была отменена из-за ситуации с коронавирусом. В ней должны были принять участие порядка 32 тыс. человек, в основном, это выпускники школ прошлых лет. Написать экзамен они смогут в основную волну, которая должна состояться в июне.
Власти в ближайшие дни опубликуют проекты приказов о новых сроках проведения единых государственных экзаменов и итоговой аттестации в 9-х классах (ОГЭ), сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"В настоящее время готовятся проекты приказов Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведения ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2020 году. Проект нового расписания экзаменов будет в ближайшие дни направлен в региональные органы управления образованием", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
В Рособрнадзоре также разъяснят региональным органам власти, как будет организована работа в связи с переносом сроков аттестации.
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