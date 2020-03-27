Школьные каникулы в России могут продлить после 6 апреля из-за коронавируса

27.03.20 14:23

© РИА Новости. Антон Уницын

27 марта. Interfax-Russia.ru - Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что власти обсуждают вопрос о продолжении школьных каникул после 6 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Как будет организован учебный процесс, и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, и всю информацию направим в регионы уже к середине следующе недели", - заявил Кравцов, которого цитирует в пятницу пресс-служба министерства.

Один из возможных сценариев - продолжение учебы в дистанционном режиме. О нем сообщил замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко.

"Сценарии рассматриваются разные, будем исходить из развития ситуации. На сегодняшний день мы понимаем, что все образовательные организации не будут работать в связи с тем, что объявлены нерабочие дни. По завершении этих нерабочих дней образовательные организации, для которых каникулярные дни в этом фрагменте времени до конца учебного года исчерпаны, они перейдут на дистанционное обучение, домашнее обучение, организацию самостоятельной работы учащихся для того, чтобы обеспечить образовательный процесс, завершить учебный год", - сказал Глушко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), вышедшем в эфир вечером в четверг.

Региональные власти по рекомендации Минпросвещения отправили большинство российских школ на каникулы с 23 марта до 12 апреля, таким образом, объявленные президентом нерабочие дни придутся на каникулярное время. Каникулы у значительной массы школьников должны были продолжаться до 12 апреля включительно, решение о дальнейшем формате учебы не принималось.