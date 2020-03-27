Минкультуры РФ скорректирует госзадания для музеев по посещаемости и доходам

27.03.20 14:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ предлагает провести мониторинг музеев для пересмотра государственного задания по доходам и посещаемости, которые снизились и-за ситуации с распространением коронавируса.

"Полагаем целесообразным провести мониторинг по каждому музею до 31.05.2020 и по результатам анализа показателей посещаемости осуществить корректировку государственного задания, перераспределив плановые объемы государственных услуг/работ, и ключевых показателей деятельности учреждения. Безусловно, в сложившихся форс-мажорных условиях интересы музеев и их коллективов должны быть максимально защищены", - говорится в ответе замминистра культуры РФ Аллы Маниловой на письмо главы Союза музеев России Михаила Пиотровского, опубликованном на сайте союза.

В письме Пиотровский просил снизить установленные музеям задания по доходам от оказания платных услуг и планов по числу посещаемости из-за ограничений. Введенных в России в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.