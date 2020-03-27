Роспотребнадзор: более 90 тыс. человек в Москве проверены на коронавирус

27.03.20 14:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - По состоянию на 26 марта в Москве 91,5 тыс. человек проверены на наличие коронавируса нового типа, сообщает в пятницу столичное управление Роспотребнадзора.

"В лабораториях Роспотребнадзора проведено 73 161 лабораторное исследование, в медицинских организациях подведомственных департаменту здравоохранения Москвы обследовано 18 347 человек на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Исследования для определения COVID-19 в Москве изначально проводили три лаборатории Роспотребнадзора: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Позже тестирование на коронавирус также в столице стали проводить в девяти медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, а также в федеральном Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии.

"Лаборатории всех вышеуказанных организаций имеют необходимые разрешительные документы, условия, оборудование и персонал для проведения работ. Лаборатории обеспечены достаточным количеством тест систем для диагностики COVID-2019, оперативно разработанными государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики", - отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы, с проведением лабораторных исследований.