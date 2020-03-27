Песков: нерабочая неделя не будет выходной, дистанционная работа продолжается

27.03.20 14:35

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил особенности следующей недели, которую Владимир Путин объявил нерабочей.

"Мы поняли, что нужно разъяснить ситуацию работы на следующей неделе в одном очень важном аспекте: мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на "удаленке", будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе", - сказал Песков.

"Речь не идет о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы по максимуму снизить контакты между людьми", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Например, предприятия "оборонки", имеющие обязательный (непрерывный) цикл работы - исходим из того, что они будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа - они не только не запрещаются на следующей неделе, но они приветствуются", - подчеркнул Песков.

"Мы исходим из того, что и школьники, и студенты продолжат свои занятия в дистанционном формате в тех учебных заведениях, в которых эта практика уже была начата и где она совершенствуется", - отметил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "все будет уточняться с точки зрения юридических актов (на которые будут опираться решения о дистанционной работе - ИФ)".

"Например, есть школы, которые работают по субботам, а какие-то нет. Никакими юридическими актами это не оговаривается", - заметил он.

Песков еще раз подчеркнул, что "цель предстоящей недели - минимизировать контакты между людьми в рамках превентивных санитарно-эпидемиологических мер, а не прекратить процесс образования, обучения".

"И для тех, кто уже начал работу в удаленном формате или обучение в режиме телеконференций, продолжение этого будет приветствоваться", - заключил он.