Губернатор Кубани назвал вынужденной мерой запрет на заселение в гостиницы

27.03.20 14:40

© РИА Новости. Алексей Никольский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал приостановку бронирований и заселений в гостиницы на курортах края вынужденной мерой на фоне резкого роста потока туристов.

"Огромный объем людей практически одномоментно за двое суток прибыл на территорию края, а конкретно в Сочи. Что здесь в этом случае оставалось сделать? Это вынужденная мера, потому что других мер и способов купировать распространение вируса при таком потоке отдыхающих мы не нашли", - сказал губернатор в ходе селекторного совещания в Краснодаре в пятницу.

Туристов, которые уже живут в отелях и санаториях, никто выселять не будет, отметил губернатор. "Но с 28 марта не нужно никого вселять", - сказал он.

Информация с требованием прекратить бронирование и заселение уже доведена до муниципалитетов. Кроме того, с 28 марта в регионе будут созданы мониторинговые группы по контролю за исполнением постановлений.

"Предстоит нелегкая неделя. Нужно держать ситуацию в крае под контролем. Лучше мы сейчас скорректируем график работы гостиниц, мест общепита, транспорта, потеряем прибыль, но сохраним ситуацию стабильной. Соотечественники, которые продолжают возвращаться из-за границы, должны быть обязательно изолированы и находиться на контроле. В том числе, экипаж", - написал Кондратьев после совещания в своем телеграм канале.

Кондратьев также заявил о возможной приостановке работы санаториев и домов отдыха, где будет выявлен хотя бы один случая коронавирусной инфекции.

"Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом", - подчеркнул губернатор.

"Чем жестче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом", - сказал Кондратьев.

Как сообщалось, в четверг главы курортов Сочи и Анапы обратились к россиянам с призывом не посещать их во время нерабочей недели.

В тот же день глава региона подписал постановление о приостановке бронирований и заселений в гостиницы и санатории края с 28 марта для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Также министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено принять меры для ограничения авиа- и ж/д перевозок внутри региона, межмуниципальных и внутримуниципальных перевозок. В первую очередь это касается сообщения между Краснодаром и Сочи.

В Краснодарском крае выявлено девять случаев коронавируса. По данным на 27 марта, с подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 289 человек.