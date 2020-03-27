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27.03.20 14:41
Санаторный бизнес в Башкирии из-за COVID-19 "схлопывается", но ТЦ пока работают
"У нас сейчас схлопывается все, что связано с санаторным лечением. Как только мы пройдем эпидемию - мы сразу откроем все наши резервы, какие у нас есть. Будем смотреть, куда мы можем добавлять деньги, чтобы наша экономика отряхнулась и начала подниматься", - сказал он.
Глава Башкирии добавил, что по деятельности ресторанов региональное правительство "примет решение сегодня в течение дня".
"По торговым центрам мы такого решения (о закрытии - ИФ) не принимали. Они работают. Мы такого решения пока не принимали, и в мыслях такого не было. Мы приняли решение, что если в торговых центрах есть кинотеатры - они закрыты", - пояснил Хабиров.
Санаторно-курортный комплекс Башкирии включает более 150 учреждений, в том числе известные в России и за ее пределами многопрофильные лечебно-оздоровительные комплексы "Янган-тау", "Красноусольск", "Якты-куль", "Зеленая Роща".
По данным регионального Госкомтуризма, объём платных услуг в сфере туризма в 2019 году составил 13,52 млрд рублей, в том числе 4,94 млрд рублей - на санаторно-оздоровительные услуги (рост на 4,9% к уровню 2018 года). Турпоток превысил уровень 2018 года, составив около 2,7 млн человек.
Сообщалось, что по поручению премьера правительства РФ Михаила Мишустина до 1 июня приостанавливается бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России в связи с эпидемической ситуацией поручал Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ, субъектами РФ изучить возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Башкирии подтверждена информация о четырех инфицированных коронавирусом жителях региона, один из которых - 13-летний подросток, все в марте посетили европейские страны.
С подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдались 79 человек, среди которых 13 детей.
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