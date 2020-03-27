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27.03.20 14:43
Резкое похолодание надвигается на Москву
"В связи с резким изменением циркуляции и перемещением активного циклона через территорию Центрального федерального округа в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий. В воскресенье во второй половине дня резкое снижение температуры, в ночь на понедельник 30 марта ожидаются осадки в виде снега, порывы ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.
Выходные еще будут солнечными и ясными, отметил метеоролог: в субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +15 градусов. Однако к вечеру воскресенья небо начнет затягиваться облаками, задует северный ветер и начнет падать атмосферное давление, в Москве может также начаться небольшой дождь.
Похолодание будет стремительным: в ночь на понедельник температура опустится до нулевой отметки и уже не поднимется днем - в первый день объявленной нерабочей недели будет ноль градусов. За ночь может выпасть снег.
Во вторник ночью в Московском регионе -3...-8 градусов, днем - около нулевой отметки (в Москве 0...+3). В первой половине дня возможен небольшой снег, однако количество осадков будет уменьшаться, и во второй половине дня выглянет солнце.
В среду погода улучшится. Ночь еще будет холодной - до -4...-9 по Московскому региону, но днем 1 апреля теплое солнце прогреет воздух до +5 градусов.
"В последующем вероятно повышение температуры на 3-4 градуса: по ночам около нуля, днем до плюс 6 - плюс 8 градусов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из-за надвигающихся холодов не стоит переезжать в неотапливаемые летние домики.
"Если бы речь шла об этой неделе, я бы сказал - да, конечно, можно. Было бы несложно обогреть летние домики. Но на следующей неделе переехать можно только в отапливаемые загородные дома", - сказал Вильфанд.
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