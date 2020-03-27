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27.03.20 14:45

Крупнейший отель Севастополя закрыт на карантин из-за зараженной коронавирусом

Фото с сайта севастопольского отельного комплекса "Аквамарин"
27 марта. Interfax-Russia.ru - Карантин введен на территории пятизвездочного севастопольского отельного комплекса "Аквамарин", у постоялицы которого диагностировали коронавирус, сообщила пресс-служба правительства города в пятницу.

"Мы вводим на территории отельного комплекса "Аквамарин" карантинный режим. Соответственно, все гости, персонал, жители этого корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, охрана обеспечена. Беспокоиться не нужно", - сказал вице-губернатор Денис Солодовников, которого цитирует пресс-служба.

Как выяснили чиновники, женщина, которая прибыла из Великобритании, проживала в личных апартаментах отельного комплекса, за пределы которого не выходила. Сейчас она находится в инфекционной больнице вместе с семьей.

Главный государственный санитарный врач по Севастополю Роман Проскурнин отметил, что в отель выехала группа эпидемиологов, проводится расследование. Он добавил, что вирус у родных госпитализированной женщины не обнаружен.

Собственник "Аквамарина" Павел Лебедев рассказал, что в отеле будет проведен весь комплекс противоэпидемиологических мер. "Сейчас все силы и средства будут направлены на уборку и локализацию очага заражения. Все проживающие будут на карантине 14 дней. В противном случае, их переведут в инфекционную больницу", - цитирует его пресс-служба.

Количество жильцов комплекса не уточняется. По данным с его сайта, в отеле 126 номеров, готовых единовременно разместить до 252 отдыхающих, а апартаменты расположены в отдельно стоящем 10-этажном жилом доме.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев, закрыты кафе, часть магазинов, бассейны, салоны, парки, музеи.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются больше 4,3 тыс. человек, на карантине в больницах - более 90 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 14 жителей республики и пяти севастопольцев, вернувшихся недавно из Великобритании, Бельгии, Литвы, ОАЭ и Юго-Восточной Азии.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 1036 человек.

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