Башкирия выделит около 15 млрд руб. на поддержку экономики из-за ситуации с COVID-19

27.03.20 14:54

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии в связи с распространением коронавируса, повлекшим ухудшение мировой экономической конъюнктуры, разработало комплексный план поддержки региональной экономики стоимостью почти 15 млрд рублей, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на брифинге в пятницу.

"Все принимаемые меры довольно затратны и значительны для республиканского бюджета. В частности, разработанный пакет преференций по своим масштабам беспрецедентен. Объем региональной государственной поддержки составит около 15 млрд рублей. Мы комплексно дополняем федеральные меры (поддержки - ИФ) с позиции наших компетенций, полномочий и нашего бюджета", - сказал он.

Он уточнил, что господдержка будет адресной, ее получат в первую очередь субъекты малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшие сектора экономики: туристический и гостиничный бизнес, общепит, культурно-массовая сфера, спорт, частные дошкольные учреждения. "Они (в период карантина - ИФ) не работают, но несут издержки: коммунальные и иные платежи", - пояснил Хабиров.

"Наша поддержка будет расширяться, если мы будем понимать, что больший круг предприятий будет попадать в сложнейшую ситуацию, мы будем менять наш комплексный план", - добавил он.

Глава республики уточнил, что комплексный план включает три направления. Так, планируется снижение налогового бремени по упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход и имуществу организаций. Также некоторые представители малого бизнеса на период эпидемии могут быть освобождены от платежей за аренду объектов муниципальной собственности.

В свою очередь, власти переориентируются на модель проектного управления, обеспечивающую возможность оперативно мониторить изменение ситуации и принимать выверенные решения.

При этом Хабиров отметил, что текущая ситуация "не только создает нам проблемы, но и может также открыть для бизнеса новые возможности, расширить границы развития". "(Поэтому - ИФ) комплекс наших мер должен быть направлен на импортозамещение и экспортоориентированные предприятия", - сказал он.

В свою очередь, первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров сообщил на брифинге, что для снижения негативного влияния эпидемической обстановки на кредитную историю субъектов МСП "мы закладываем увеличение финансовых ресурсов" в региональную микрофинансовую организацию и Гарантийный фонд.

"По данным институтам предполагаем наложить временный мораторий на выдачу новых займов, чтобы финансовые возможности этих институтов были максимально сфокусированы на тех, кто получил займы и кредиты ранее, и они могли сегодня рассчитывать на поддержку", - пояснил Назаров.

Кроме того, выкупом задолженности крупных компаний (предположительно, торговых сетей) перед МСП будет заниматься создаваемая "Региональная факторинговая компания" (ее капитал составит 100 млн рублей).

Также предусматривается введение моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий регионального и муниципального уровня, на штрафные санкции в отношении бизнеса.

"Учитывая режим самоизоляции, принято решение поддержать IT-бизнес. Для этого вводятся конкурсные гранты на разработку IT-проектов", - добавил первый вице-премьер.

В отношении реального сектора экономики, как ожидается, будет расширен перечень системообразующих предприятий для последующей оказания им поддержки, планируется докапитализация на 200 млн рублей "Регионального фонда развития промышленности" и расширение его программ льготного кредитования, предполагается разработать отдельную программу поддержки экспорта с расширением субсидирования, предоставление дополнительных субсидий сельхозпроизводителям.

Для поддержки жилищного строительства в каждом муниципалитете будет создана госкомпания по развитию жилищного строительства для получения банковского кредитования и льготного проектного финансирования в рамках федеральных программ.

Для сохранения устойчивости реализации инвестиционных проектов власти предполагают компенсировать курсовую разницу стоимости приобретенного технологического оборудования в иностранной валюте, возмещать часть процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели, снизить в два раза (с 1 млрд рублей до 500 млн рублей) порог по приоритетным инвестпроектам (для компенсации части затрат на инженерную инфраструктуру).

"Также мы снимаем сезонные ограничения движения грузового транспорта по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального, местного значения. (. . .) Снимаем запрет для грузового транспорта на разгрузку продовольствия в ночное время", - добавил Назаров.