Родители госпитализированной девочки с COVID-19 в Самаре скрыли контакты с зараженными

27.03.20 15:03

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Врачи самарской детской инфекционной больницы госпитализировали с высокой температурой в общую палату девочку с COVID-19 из-за того, что ее родители скрыли контакты с зараженными коронавирусом.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Самарской области, в пятницу лабораторно подтвердился анализ на коронавирус у ребенка.

"Ранее девочка была госпитализирована в общую палату детской больницы, так как ее родители при госпитализации скрыли контакты с зараженными. После того как медики выяснили наличие контактов с зараженными коронавирусом, пациенты были изолированы, лечебное учреждение было обработано", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, накануне, житель Самары разместил пост в инстаграме о подтверждении у его дочери коронавируса. По его словам, 20 марта девочку госпитализировали с высокой температурой и судорогами в детскую инфекционную больницу в Самаре и поместили в общую палату. Позднее тест на коронавирус показал положительный результат и их поместили в отдельный бокс.

Он утверждал, что их семья не выезжала за границу и не контактировала ни с кем из приезжих.

В пятницу в Самарской области число заразившихся коронавирусом достигло 14 человек.

Среди зараженных в Самаре - шесть человек, в Тольятти - восемь человек.

Состояние 13 человек удовлетворительное, еще один находится в среднетяжелом состоянии.

В Самарской области открывают три обсервации для карантинных зараженных, культурные и спортивные заведения закрываются, введен запрет на массовые собрания. Больным с хроническими заболеваниями и пожилым рекомендуется оставаться дома.

На прошлой неделе анализ на коронавирус выявил инфекцию у двух сотрудников АвтоВАЗа, еще около 30 контактировавших с ними рабочих находятся на карантине. По сообщению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сотрудников АвтоВАЗа и еще трех человек заразил житель Тольятти, вернувшийся из заграницы и отказавшийся соблюдать самоизоляцию.