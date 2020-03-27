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27.03.20 15:05
Пассажирские перевозки в Краснодарском крае в период длинных выходных будут сокращены наполовину
Как сообщил Кондратьев в ходе селекторного совещания в Краснодаре в пятницу, в период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается авиасообщение между Сочи и Краснодаром, также сокращается мультимодальное сообщение между этими городами, будет сокращено и количество пригородных электропоездов.
"Межмуниципальное сообщение тоже нужно сократить, как и внутри муниципальное. Нетронутыми должны остаться утро, обед и вечер. Остальные рейсы нужно скорректировать", - сказал он.
Вице-губернатор региона Анатолий Вороновский, участвующий в совещании, сообщил, что с 28 марта по 5 апреля наполовину будут сокращены регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам. Вполовину будет сокращено количество подвижного состава, исключение составят те маршруты, которые обслуживает один автобус. Последний рейс на маршрутах будет отправляться в 21 час, затем общественный транспорт будет прекращать работу. При необходимости общественный транспорт будет переведен на трехразовое сообщение. Автобусы планируется пустить в утреннее, обеденное и вечернее время.
Межмуниципальное сообщение будет отменено, останется только пригородное.
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