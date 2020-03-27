Штрафы до 500 тыс руб. введут за завышение цен на лекарства

27.03.20 15:07

© РИА Новости. Константин Михальчевский

27 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет по государственному строительству и законодательству в пятницу одобрил ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Так, статью 14.4.2 Кодекса "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств" предлагается дополнить новой частью. В ней устанавливается административная ответственность за реализацию лекарств по завышенным ценам (с превышением допустимых предельных размеров надбавок, устанавливаемых органами власти)", - сказал Крашенинников в пятницу журналистам.

Он отметил, что "до настоящего время размеры предельных надбавок устанавливались только в отношении лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)".

Вместе с тем глава комитета напомнил, что 19 марта 2020 года Госдума приняла закон, предусматривающий в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания право правительства установить предельные отпускные цены и надбавки на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП.

"В этой связи вводится специальная административная ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит от 250 до 500 тыс. рублей. Для ИП и юрлиц - в 2-кратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 1 года", - сообщил Крашенинников.

По его словам, составлять протоколы об указанных административных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС. Рассмотрение дел находится в ведении ФАС, а в отношении санкций в виде административного приостановления деятельности решение принимается судом.