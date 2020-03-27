Аэропорт Грозного не будет принимать пассажиров из Москвы без регистрации в Чечне

27.03.20 15:11

© РИА Новости. Саид Царнаев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Грозный" в связи с распространением коронавирусной инфекции просит не покупать билеты в столицу Чечни лицам, не имеющим "прописку" или временную регистрацию в республике.

"С 27 марта аэропорт "Грозный" (Северный) будет принимать только тех граждан Российской Федерации, которые имеют прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики",- сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

Там уточнили, что данные меры аэропорт вынужден принять в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Убедительная просьба ко всем, кто не относится к данной категории, не приобретать билеты на рейс "Москва-Грозный", а уже приобретённые билеты сдать в установленном порядке", - подчеркнули в администрации аэропорта.

На весь период сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции будет сохранён только один рейс (туда-обратно) "Грозный-Москва-Грозный", который будет выполняться компанией "Аэрофлот".