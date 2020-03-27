Ростех начал поставки в регионы медтехники для борьбы с коронавирусом

27.03.20 15:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 марта. Interfax-Russia.ru - "Ростех" начал поставки в регионы медицинской техники, необходимой для борьбы с коронавирусом, сообщила госкорпорация в пятницу.

"Мы делаем все, чтобы снабдить регионы необходимым медоборудованием в полном объеме и в кратчайшие сроки. Первые поставки уже начались", - сообщили в "Ростехе".

Распоряжением правительства входящие в "Ростех" холдинги "Швабе" и "КРЭТ" были определены единственными поставщиками Минпромторгу инфракрасных термометров и аппаратов искусственной вентиляции легких.