Власти Карелии временно запретили посещение церквей

27.03.20 15:20

© РИА Новости. Илья Тимин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти республики Карелия временно запретили посещение религиозных организаций в связи с угрозой распространений коронавируса, следует из распоряжения главы региона Артура Парфенчикова.

"Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению, а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом", - говорится в документе.

Кроме того, глава республики выступил с видеообращением на своей странице в соцсети, где сообщил о приостановке работы общественного транспорта в регионе с 29 марта.

"Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановке деятельности общественного транспорта, кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля", - сказал Парфенчиков.

Также с 28 марта по 5 апреля закрываются все магазины и торговые центры, кроме продуктовых и аптек.

"Мы просим граждан старше 60 лет оставаться дома, но в случае крайней необходимости продуктовые магазины выделяют специальное время для пожилых людей - 9:00 до 11:00 мск. Убедительно прошу граждан более младших возрастов воздержаться от посещения магазинов в это время", - заявил Парфенчиков.

На 27 марта в Карелии не зафиксировано подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом на самоизоляции находятся 4 тыс. 742 человека, недавно вернувшихся в республику из-за границы.