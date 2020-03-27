Ответственность за распространение фейков переносится из административной в уголовную

27.03.20 15:22

РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в пятницу поправки в законопроект о перенесении ответственности за распространение недостоверной информации, повлекшее тяжкие последствия, из Административного в уголовный кодекс РФ.

Согласно поступившим предложениям, предлагается исключить положения об административной ответственности за распространение недостоверных новостей, повлекшее тяжкие последствия, из ч. 11 ст. 13.15 КоАП, внеся их в виде поправок ко второму чтению в законопроект (929651-7) об изменении положений Уголовного кодекса, сообщил Крашенинников в пятницу журналистам.

"В ситуации борьбы с коронавирусом ложная информация дезориентирует граждан и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - отметил Крашенинников.