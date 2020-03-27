Тюменские власти призвали жителей не выезжать за пределы региона

27.03.20 15:27

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области в связи с тем, что следующая неделя объявлена в стране нерабочей, возросло число купленных билетов для поездок в другие регионы, сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских на брифинге в пятницу.

"Количество приобретенных билетов в Краснодарский край, Москву и Крым заметно выросло", - сказала Кузнечевских.

Она также добавила, что "кафе, развлекательные учреждения, санатории будут закрыты везде".

"Подумайте, есть ли смысл тратить деньги на билеты, если вы все равно не сможете никуда попасть? Оставайтесь дома", - подчеркнула замгубернатора.

В Тюмени в марте выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией. С 18 марта в области введен режим повышенной готовности. Для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, с 28 марта по 10 апреля вводится режим самоизоляции.