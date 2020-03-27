Священники Екатеринбургской епархии организуют видеотрансляцию богослужений

27.03.20 15:31

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Екатеринбургская епархия запустит аудио- и видеотрансляции служб на телевидении и в соцсетях для тех, кто не может прийти на богослужение в храм.

"Для тех, кто в эти дни находится дома, будет организована регулярная трансляция богослужений, которая призвана принести этим людям утешение в нынешних исключительных условиях. Такая трансляция будет организована, в том числе, на телеканалах "Союз"(...), "Спас" и в социальных сетях. Некоторые приходы Екатеринбургской епархии организуют аудио- и видеотрансляцию богослужений", - сообщила пресс-служба епархии.

Также верующих призвали к усиленной молитве "во время губительного поветрия и смертоносной заразы" и к ответственному отношению к своему здоровью.

В епархии отметили, что в храмах будет усилено дежурство "для неотложного исполнения просьб о причащении на дому" тех, кому рекомендовано не выходить на улицу - людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Как сообщалось ранее, из-за того, что людям старше 65 лет было рекомендовано самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, уральские священники стали чаще приходить к верующим на дом для совершения таинств.

На 27 марта в Свердловской области подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. Все зараженные находятся в больнице, одного из пациентов перевели в палату реанимации под круглосуточное наблюдение медиков.