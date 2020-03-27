Первые льготные кредиты на выплату зарплат МСП получат на следующей неделе

27.03.20 15:37

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - Первые льготные кредиты на выплату зарплат малые и средние предприятия должны получить уже на следующей неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт - это беспроцентный займ на неотложные нужды и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства

"Мы запускаем программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей. Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", - добавил он.

По его словам, главные условия такого кредитования - это сохранение численности работников. "Если начнутся необоснованные увольнения, то, соответственно, процентная ставка будет увеличиваться", - подчеркнул премьер.

Мишустин также добавил, что отсрочка арендных платежей для организаций малого и среднего предпринимательства должна сопровождаться компенсациями собственникам помещений.

"Еще одно решение на стадии проработки - это отсрочка арендной платы не только за государственное имущество, но и за коммерческие площади в торговых центрах. Об этом все говорят, и думаю, это было бы хорошим подспорьем арендаторам", - сказал Мишустин.

При этом он отметил: "Но тогда необходимо предусмотреть, соответственно, компенсационные меры и для собственников такой недвижимости".