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27.03.20 15:40

Чибис не исключил введение карантина в двух городах Заполярья

© РИА Новости. Павел Львов
27 марта. Interfax-Russia.ru - В двух городах Мурманской области возможно введение режима карантина, сообщил губернатор Андрей Чибис на брифинге в пятницу.

"Мы не исключаем введение карантина на территории двух территорий - в Кировске и Апатитах (...) Решение будет принято в течение сегодняшнего дня", - сказал он.

Ранее региональные власти ограничили работу горнолыжных комплексов, которые сосредоточены в Кировско-Апатитском районе, для "минимизации потока туристов из России", напомнил он.

По данным оперштаба, житель Апатитов, который вернулся с Кубы с предварительно положительным анализом на коронавирус, дал "плюс четыре предварительно положительных случаев". Уже установлено, что в контактный круг с ним вошли 191 человек.

Отвечая на вопрос журналистов о большом количестве туристов, которые остаются в Хибинах, губернатор подчеркнул, что их не будут выдворять.

При этом региональные власти обсуждают перспективы введения карантина на этой территории с горнопромышленными предприятиями, которые сосредоточены в Кировско-Апатитском районе (АО "Апатит", СЗФК).

Как сообщалось, с учетом ранее выявленных предварительно положительных на коронавирус, таких пациентов в Мурманской области сейчас 12.

С пятницы и до 5 апреля в Заполярье закрыты торговые центры, торгово-развлекательные центры, ярмарки, заведения общепита, салоны красоты, бани.

При этом в регионе продолжают работать гипермаркеты и продуктовые магазины. Общепит продолжает работать на вынос и доставку.

19 марта в Мурманской области был зафиксирован первый случай подтвержденного коронавируса - у гражданина Ирландии, который участвовал в Мурманске в шахматном турнире.

17 марта из-под карантина сбежал 68-летний моряк, член экипажа судна "Стакфелл" (компания-судовладелец ООО "Баренцбиоресурс"), которое вернулось из Киркенеса (Норвегия). Мужчина был госпитализирован с повышенной температурой. Позднее его нашли и вернули на карантин.

С 17 марта по распоряжению губернатора в Мурманской области введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В частности, в портах Мурманска и Кандалакши запрещен сход на берег экипажей "всех судов, прибывших из иностранных портов (...), если с момента прибытия судна в порты и момента контактирования с берегом иностранного государства прошло менее 14 календарных дней". Жителям Мурманской области не рекомендовано совершать поездки за пределы Российской Федерации и за пределы региона.

Пожилым жителям Мурманской области и людям с хроническими заболеваниями региональные власти предписали отправиться на самоизоляцию.

В регионе закрыты фитнес-центры, кинотеатры, кальянные, аквапарки, детские развлекательные центры.

Также запрещены детские мероприятия численностью более 25 человек.

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