В Хакасии рассмотрят возможность развертывания госпиталей на случай эпидемии COVID-19

27.03.20 15:51

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Глава республики Хакасия Валентин Коновалов в пятницу дал поручение своим заместителям Татьяне Курбатовой и Юрию Курлаеву проработать возможность развертывания на территории региона палаточных госпиталей на случай неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом, сообщает правительственная пресс-служба.

Коновалов, находящийся на карантине после полета в одном самолете с женщиной, зараженной коронавирусом, в режиме видеоконференцсвязи заслушал доклад своего заместителя Татьяны Курбатовой, которая курирует социальный блок. По ее словам, в пятницу в Хакасию прибыл самолет из Таиланда - это последний рейс в республику из-за границы. Пресс-служба правительства уточняет, что на борту самолета было 202 пассажира. Кроме этого, утром в Абакан транзитом через Москву вернулись из-за рубежа 28 человек, которые тоже подлежат изоляции.

По поручению Коновалова, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Хакасии зафиксировано два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом, на карантине находится 681 человек, из них 11 - в стационаре, остальные в режиме самоизоляции на дому.