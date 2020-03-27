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27.03.20 15:54

ЦБ РФ расширит меры по поддержке МСП, транспорта и туризма на ряд других отраслей

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 марта. Interfax-Russia.ru - Банк России распространит ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего бизнеса (МСП), транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный перечень отраслей, говорится сообщении ЦБ РФ.

Поддержка будет оказана организациям общественного питания, деятельности в области искусства, спорта, отдыха и организации развлечений, деятельности по организации конференций и выставок, образовательных услуг, а также деятельности по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля), розничной торговле непродовольственными товарами и организациям стоматологической практики.

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае, если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением пандемии.

Такие решения приняты в связи с тем, что по мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Некоторые виды организаций столкнулись с ограничением работы в рамках реализации мер по сдерживанию пандемии, что приводит к существенному сокращению их доходов.

В связи с этим Банк России принимает меры по поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, и по снижению нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов.

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