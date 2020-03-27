Защита просит перевести историка Соколова под домашний арест из-за COVID-19

27.03.20 15:58

© РИА Новости. Александр Гальперин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского университета историка Олега Соколова, обратился к суду с ходатайством о переводе подзащитного под домашний арест.

"Распространение коронавируса касается пожилых людей - Соколов находится в преклонном возрасте. В случае если произойдёт его заражение коронавирусом, в условиях СИЗО оказание реанимационных мероприятий практически невозможно, в связи с чем необходимо поместить моего подзащитного под домашний арест", - сказал Почуев в пятницу во время процесса в Октябрьском районном суде Петербурга по продлению историку меры пресечения.

Почуев отметил, что все следственные действия по делу уже закончены, вину ученый признал и раскаялся, скрываться от суда он не собирается.

"С учётом возраста моего подзащитного, состояния здоровья его родителей-инвалидов, которым требуется уход (Олег Валерьевич - их единственный сын, ухаживать, кроме него, некому). На иждивении Соколова - двое несовершеннолетних детей. Кроме того, подзащитному нужно завершить научные труды, которые были начаты вместе с убитой Анастасией, он хочет передать их потерпевшей стороне. (...) Защита не питает иллюзий, совершенное Олегом Валерьевичем преступление - тяжелое, но мы просим суд проявить гуманизм", - добавил Почуев.

В свою очередь сторона обвинения сообщила, что оснований для изменения Соколову меры пресечения нет.

Кроме того, адвокат Почуев и обвиняемый Соколов просили закрыть судебное разбирательство для "неразглашения сведений об интимных сторонах жизни участников процесса". По мнению защиты, разглашение информации по делу "способствует формированию общественного обвинительного вердикта, который может оказать влияние на приговор суда".

Суд в удовлетворении данного ходатайства отказал.

Соколов принимает участие в заседании посредством видеоконференцсвязи. В настоящий момент ученый находится в московском СИЗО "Бутырка", куда его поместили на время предварительного следствия и проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Уволенный из СПбГУ 63-летний Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. Но сам упал в реку и вскоре был задержан с пакетом с трубленными кистями рук.

Историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.