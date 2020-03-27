Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в Иркутской области

27.03.20 16:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - Коронавирус подозревают у жительницы Иркутской области, это первый случай в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Поставлен предварительный диагноз. Медики ставят его под сомнение", - сказал собеседник агентства.

Для уточнения диагноза анализы женщины будут утром в субботу направлены на исследование в Новосибирск.