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27.03.20 16:29
Число жертв пожара в Екатеринбурге выросло до 8
"Погибла. У нее были ожоги, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, при пожаре в двухэтажном деревянном бараке Екатеринбурга в ночь на пятницу погибли семь человек. Еще одного пострадавшего доставили в городскую больницу N40. Женщина получила ожоги II-III степени и находилась в крайне тяжелом состоянии.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога).
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