Число жертв пожара в Екатеринбурге выросло до 8

27.03.20 16:29

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Женщина, госпитализированная после ночного пожара в деревянном жилом доме Екатеринбурга, скончалась в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации.

"Погибла. У нее были ожоги, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, при пожаре в двухэтажном деревянном бараке Екатеринбурга в ночь на пятницу погибли семь человек. Еще одного пострадавшего доставили в городскую больницу N40. Женщина получила ожоги II-III степени и находилась в крайне тяжелом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога).