Жители ХМАО не смогут путешествовать на нерабочей неделе

27.03.20 16:51

© РИА Новости. Владимир Федоренко

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова предупредила жителей Югры о невозможности выехать на отдых за пределы региона на предстоящей нерабочей неделе.

"Предупреждаю всех, кто купил туры на эти дни в пределах РФ, уже не говорю про иностранные поездки: вы не сможете воспользоваться приобретенными турами", - цитирует губернатора оперативный штаб ХМАО.

По ее словам, места отдыха и другие учреждения, которые могут заинтересовать отдыхающих, будут закрыты.

"Пожалуйста, внимательно изучайте информацию в официальных источниках, чтобы организовать свою жизнь", - обратилась Комарова к жителям округа.

Ранее в ХМАО было принято постановление, согласно которому в регионе до 30 апреля приостановят работу организации, оказывающие спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, а также заведения, в которых предоставляют услуги по курению кальяна. Кроме того, до конца апреля в регионе не будет совершаться выезды групп на отдых, спортивные и культурные мероприятия.