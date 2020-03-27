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27.03.20 16:51
Жители ХМАО не смогут путешествовать на нерабочей неделе
"Предупреждаю всех, кто купил туры на эти дни в пределах РФ, уже не говорю про иностранные поездки: вы не сможете воспользоваться приобретенными турами", - цитирует губернатора оперативный штаб ХМАО.
По ее словам, места отдыха и другие учреждения, которые могут заинтересовать отдыхающих, будут закрыты.
"Пожалуйста, внимательно изучайте информацию в официальных источниках, чтобы организовать свою жизнь", - обратилась Комарова к жителям округа.
Ранее в ХМАО было принято постановление, согласно которому в регионе до 30 апреля приостановят работу организации, оказывающие спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, а также заведения, в которых предоставляют услуги по курению кальяна. Кроме того, до конца апреля в регионе не будет совершаться выезды групп на отдых, спортивные и культурные мероприятия.
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