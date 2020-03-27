В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
27.03.20 17:42

Росавиация не предлагала ограничить авиасообщение внутри РФ

© РИА Новости. Нина Зотина
27 марта. Interfax-Russia.ru - Росавиация опровергла информацию о том, что якобы предлагала ограничить авиасообщение внутри России.

"Информация "Ведомостей" о якобы имеющейся инициативы Росавиации об ограничении воздушного сообщения внутри России является недостоверной. Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", - говорится в сообщении Росавиации.

"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили ранее в пятницу, что Росавиация предлагает правительству "серьезно ограничить" авиасообщение внутри России с целью предотвратить распространение коронавируса. По данным издания, рассматривается два варианта: или ограничить передвижения людей так, что спрос на перелеты автоматически упадет почти до нуля, либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.

Представитель премьера Михаила Мишустина сказал газете, что в правительстве данный вопрос не обсуждается. Источник "Интерфакса" в Росавиации сказал, что ведомство не предлагало таких ограничений, добавив, впрочем, что "ситуация очень быстро меняется".

С 27 марта все международные пассажирские рейсы из РФ запрещены за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Полеты по России до сих пор ограничены не были.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.20 18:35
Роскомнадзор требует от сетевых ресурсов удалить фейки о предстоящем закрытии Москвы
.
  27.03.20 18:01
Киносети просят президента повлиять на региональные власти, чтобы те приняли решение о закрытии кинотеатров
.
  27.03.20 17:09
Зоомагазины и салоны связи будут работать в Москве в нерабочую неделю
.
  27.03.20 14:43
Резкое похолодание надвигается на Москву
.
  27.03.20 14:33
Роспотребнадзор: более 90 тыс. человек в Москве проверены на коронавирус
.
  27.03.20 14:07
Рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек закрываются в Москве на 9 дней
.
  27.03.20 13:40
Сотрудник администрации президента РФ заболел коронавирусом
.
  27.03.20 13:19
"Карантинные" выплаты московским пенсионерам приходят автоматически
.
  27.03.20 12:24
Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 703 человек
.
  27.03.20 12:10
Ушедших на карантин столичных бизнесменов освободят от арендной платы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket