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27.03.20 17:42
Росавиация не предлагала ограничить авиасообщение внутри РФ
"Информация "Ведомостей" о якобы имеющейся инициативы Росавиации об ограничении воздушного сообщения внутри России является недостоверной. Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", - говорится в сообщении Росавиации.
"Ведомости" со ссылкой на источники сообщили ранее в пятницу, что Росавиация предлагает правительству "серьезно ограничить" авиасообщение внутри России с целью предотвратить распространение коронавируса. По данным издания, рассматривается два варианта: или ограничить передвижения людей так, что спрос на перелеты автоматически упадет почти до нуля, либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.
Представитель премьера Михаила Мишустина сказал газете, что в правительстве данный вопрос не обсуждается. Источник "Интерфакса" в Росавиации сказал, что ведомство не предлагало таких ограничений, добавив, впрочем, что "ситуация очень быстро меняется".
С 27 марта все международные пассажирские рейсы из РФ запрещены за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Полеты по России до сих пор ограничены не были.
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