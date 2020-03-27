Отделения "Почты России" закроются для посетителей с 30 марта по 1 апреля

27.03.20 17:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Большинство отделений "Почты России", за исключением круглосуточных отделений, будут закрыты для посещения клиентов с 30 марта по 1 апреля, сообщил гендиректор почтового оператора Максим Акимов.

Исключение составят четыре отделения со следующими индексами: 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге.

В то же время сотрудники "Почты России", которые не задействованы напрямую в работе с клиентами, продолжат свою работу.

"Те, кто занимается обработкой почтовой корреспонденции, формированием заданий для почтальонов, сортировка почтовой корреспонденции, вся наша логистика, весь автопарк - все эти люди будут работать", - сказал Акимов в интервью правительственному ресурсу стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации с COVID-19 в РФ.

Все посылки клиенты смогут получить с помощью курьерской бесконтактной доставки, отметил гендиректор.

"Почта России" относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др.", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России".

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России.