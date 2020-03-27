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27.03.20 18:01

Киносети просят президента повлиять на региональные власти, чтобы те приняли решение о закрытии кинотеатров

© РИА Новости. Алексей Даничев
27 марта. Interfax-Russia.ru - Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на региональные власти, которые не выполняют поручение о закрытии кинотеатров на фоне ситуации с распространением коронавируса, по данным ассоциации нормативные акты о приостановке деятельности кинотеатров не приняты 45 регионах.

"В условиях ухудшения эпидемической и экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Ассоциация владельцев кинотеатров, представляющая интересы всей отрасли кинопоказа России, обращается к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую в ряде регионов страны... В 38 субъектах РФ высшие должностные лица и органы исполнительной власти своевременно отреагировали на поручение и приняли нормативные акты, приостанавливающие деятельность вышеперечисленных объектов. В остальных регионах кинотеатры и детские развлекательные зоны продолжают работу до настоящего времени, так как органы исполнительной власти затягивают принятие решения", - говорится в письме председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Как отметили в ассоциации, затягивание региональными властями принятия постановлений происходит из-за отсутствия "координированных действий между оперативным штабом и губернаторами". Киносети полагают, что "губернаторы не готовы брать на себя ответственность за принятие решения о приостановке деятельности коммерческих культурно-досуговых организаций".

В Ассоциации отмечают, что кинотеатры не должны работать в нерабочую неделю, так как они станут "магнитом" по привлечению людей и будут способствовать распространению коронавируса.

"Считаем необходимым ввести ограничительные меры на работу культурно-досуговых организаций всех организационно-правовых форм на весь период действия режима повышенной готовности, с признанием такой ситуации непредвиденным действием непреодолимой силы... Просим Вас срочно проверить работу высших должностных лиц регионов, не соблюдающих поручения, утверждённые оперативным штабом по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации", - отмечается в письме.

По информации ассоциации, всего в 45 регионах не приняты нормативные акты о приостановке деятельности кинотеатров.

Ранее оперативный штаб по предупреждению коронавируса в России рекомендовал региональным властям временно закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры.

В воскресенье, 22 марта, Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.

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