Более 2 тыс. жителей Тульской области находятся на карантине - глава облправительства

28.03.20 08:28

© РИА Новости. Константин Михальчевский

28 марта. Interfax-Russia.ru - В "группу риска" ежедневно входит до 150 жителей Тульской области, возвращающихся из-за рубежа, под медицинским наблюдением находится более 2 тысяч человек, сообщил председатель правительства региона Валерий Шерин журналистам.

"Идет активное тестирование граждан "группы риска" - то есть, в первую очередь тех, кто недавно вернулся из-за рубежа. Динамика возвращения людей из-за границы падает: если еще недавно в день в регион возвращалось от 300 до 400 человек, то сегодня их всего 150. Но тем не менее ожидается, что число людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию будет расти", - сказал Шерин.

По его словам, на данный момент выявлено 8 случаев лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Всего в регионе находятся на карантине 2024 человека, за ними установлено медицинское наблюдение.

"В период длинных выходных, объявленных президентом, мы ожидаем приезд в область людей из соседних регионов, в том числе Москвы и Московской области. Поэтому, как и во многих других регионах, указом губернатора Тульской области введены дополнительные ограничительные меры", - отметил Шерин.

В частности, глава облправительства обратил внимание на запрет на нахождение в парках и даже проход через них.

"Казанская набережная в Туле и другие объекты, не являющиеся изолированными территориями, останутся открытыми для посещения. Но при этом все общественные пространства будут патрулироваться усиленными нарядами полиции", - подчеркнул Шерин.

В пятницу губернатор Тульской области Алексей Дюмин в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции ввел дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Кроме того, будут закрыты парки культуры и отдыха, находиться на их территории жителям запрещено.

Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.