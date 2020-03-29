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29.03.20 12:10

Путин поручил кабмину приравнять выплаты по больничным к МРОТ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
29 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к населению 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент распорядился увеличить на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.

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