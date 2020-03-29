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29.03.20 12:10
Путин поручил кабмину приравнять выплаты по больничным к МРОТ
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление на период до 31 декабря 2020 г. включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда", - говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к населению 25 марта 2020 года в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.
Перечень опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, президент распорядился увеличить на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.
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