В Москве вводят спецпропуска для выхода из дома

29.03.20 20:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

29 марта. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни выходить из дома на улицу можно будет только по специальным пропускам.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - говорится в сообщении мэра, опубликованном на его сайте в воскресенье.

При отсутствии спецпропусков граждане не смогут покидать места проживания. Отслеживать передвижения москвичей, как уточнил мэр, будет специальная умная система контроля соблюдения домашнего режима, которую разработают в течение следующей недели.

В настоящее время специальные пропуска для передвижения по Москве пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит специальный документ о порядке их выдачи, разъяснил оперативный штаб.

"Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, распространенном в воскресенье.