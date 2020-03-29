Срок действия проездных в Москве продлят на 5 дней

29.03.20 21:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 марта. Interfax-Russia.ru - Проездные билеты московского транспорта, записанные на "Тройку", будут продлены с 30 марта по 5 апреля.

"Проездные билеты московского транспорта, записанные на "Тройку" на 60 поездок, 30 дней, 90 дней, 365 дней, а также ТАТ, согласно указу мэра Москвы, будут продлены на пять дней, которые сделали выходными", - сообщили " Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По словам собеседника агентства, продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля.

"Очень просим обратить внимание, что продление будет доступно только тем, кто ни разу не проедет ни на одном виде городского транспорта с 30 марта по 3 апреля. Просим пассажиров в ближайшую неделю оставаться дома", - отметили в пресс-службе

Там добавили, что для записи дополнительных дней надо начиная с 6 апреля обратиться в кассу метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), на информационную стойку метро (для билетов по "Тройке" на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней, 365 дней), а также в киоски Мосгортранс (для билетов ТАТ).