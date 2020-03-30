Алтайский курорт Белокуриха не будет принимать отдыхающих до 1 июня из-за угрозы распространения коронавируса

30.03.20 06:42

© РИА Новости. Михаил Михальчевский

30 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза коронавируса, которые предполагают остановку горнолыжных трасс в городе-курорте Белокуриха и отмену бронирования отдыха, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В период с 28 марта по 1 июня приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в Белокурихе. По 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах, расположенных в Белокурихе", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 5 апреля в регионе приостановят деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов.

Как сообщалось, накануне Томенко подписал указ о приостановлении проведения на территории Алтайского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, а также оказания таких услуг в торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.