В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.03.20 07:32

Медведев: Россия должна быть готова к разным сценариям эпидемии коронавируса

© РИА Новости. Екатерина Штукина
30 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

В связи с началом нерабочей недели, о введении которой объявил президент Владимир Путин, экс-премьер обратился к россиянам в социальных сетях.

"Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная (...) Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полмиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации", - заявил Медведев.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас важно не поддаваться панике. "Принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить. И благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение болезни", - сказал Медведев.

Тем не менее, по его словам, "мы должны быть готовы к разным сценариям ее (болезни) развития, неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений".

"Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. В истории человечества - это не первая эпидемия, и все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь", - отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что эпидемии имеют жизненный цикл: зарождаются, растут и уходят. "Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями", - заявил Медведев.

"В эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник, провести эти дни так, будто это обычные каникулы, - добавил Медведев. - Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием и домашними делами, посмотрите кино, да просто почитайте книги".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 10:38
Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам
.
  30.03.20 10:26
Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года
.
  30.03.20 08:43
Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки
.
  30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
.
  30.03.20 06:25
Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам
.
  30.03.20 06:17
Рейс из Сочи с отказавшим двигателем сел в московском "Шереметьево"
.
  29.03.20 21:23
Срок действия проездных в Москве продлят на 5 дней
.
  29.03.20 20:58
В Москве вводят спецпропуска для выхода из дома
.
  29.03.20 20:52
Движение автотранспорта в Москве не ограничивают
.
  27.03.20 18:35
Роскомнадзор требует от сетевых ресурсов удалить фейки о предстоящем закрытии Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket