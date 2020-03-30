Медведев: Россия должна быть готова к разным сценариям эпидемии коронавируса

30.03.20 07:32

© РИА Новости. Екатерина Штукина

30 марта. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом.

В связи с началом нерабочей недели, о введении которой объявил президент Владимир Путин, экс-премьер обратился к россиянам в социальных сетях.

"Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная (...) Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полмиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации", - заявил Медведев.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас важно не поддаваться панике. "Принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить. И благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение болезни", - сказал Медведев.

Тем не менее, по его словам, "мы должны быть готовы к разным сценариям ее (болезни) развития, неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений".

"Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. В истории человечества - это не первая эпидемия, и все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь", - отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что эпидемии имеют жизненный цикл: зарождаются, растут и уходят. "Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями", - заявил Медведев.

"В эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник, провести эти дни так, будто это обычные каникулы, - добавил Медведев. - Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием и домашними делами, посмотрите кино, да просто почитайте книги".