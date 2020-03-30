МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице

30.03.20 07:40

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - В МЧС предупреждают жителей столицы о снеге, метели и сильной гололедице в течение всего дня 30 марта.

"С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МЧС.

В МЧС порекомендовали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений", - предупреждают спасатели.

Кроме того, в МЧС посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.