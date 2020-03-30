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30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
"С 6 часов утра до 21 часа 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12-17 м/с, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МЧС.
В МЧС порекомендовали в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений", - предупреждают спасатели.
Кроме того, в МЧС посоветовали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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